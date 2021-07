Wout van Aert en zijn ploegmaats blijven voor onbepaalde tijd op Cervélo rijden

Sinds dit jaar rijdt Wout van Aert op een Cervélo in plaats van een Bianchi. Bij Jumbo-Visma zijn ze opgezet met de samenwerking met de nieuwe fietsleverancier. In die mate zelfs dat de wielerploeg met Cervélo in zee gaat voor onbepaalde tijd.

"Cervélo en Team Jumbo-Visma hebben een nieuwe overeenkomst getekend. De fietsenleverancier en de wieler- en schaatsploeg verlengen de samenwerking voor onbepaalde tijd. Co-sponsor Cervélo sluit zich hierbij aan bij hoofdsponsoren Jumbo en Visma en stelt het team in staat de toekomststrategie op de langere termijn uit te bouwen", klinkt het in een mededeling die ambitie uitstraalt. "De partijen werken pas sinds de start van dit seizoen samen, maar besloten door de succesvolle beginperiode het contract open te breken. Met deze contractverlenging zijn het World Tour-team, de vrouwenploeg, het opleidingsteam en de schaatsers ook de komende jaren verzekerd van topfietsen", valt bij Jumbo-Visma te horen. GROTE STAP VOORWAARTS "Onze renners en technische staf zijn zeer tevreden", weet algemeen directeur Richard Plugge. "We hebben een grote stap voorwaarts gemaakt doordat we nu de keuze hebben uit verschillende frametypes. We kunnen zeggen dat we voor elke wedstrijd de juiste fiets hebben. Bovendien is elk frame van de hoogste kwaliteit. Cervélo begrijpt precies wat professioneel wielrennen inhoudt."