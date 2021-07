🎥 Van Aert mag opnieuw iets afvinken op zijn al prachtig ogend palmares: "Eén van de grootste doelen in mijn carrière"

Die brede glimlach is echt wel op zijn plaats: Wout van Aert heeft zijn doelen in deze Tour de France meer dan bereikt. Progressie geboekt, twee ritten gewonnen en zichzelf helemaal klaargestoomd voor Tokio. Dat is zijn bilan. En een tijdrit winnen is de Tour is toch iets speciaal.

Dat erkende Wout van Aert ook in het flashinterview. "Het is zeker iets bijzonder. Om een tijdrit te winnen in de Tour de France was één van de grootste doelen in mijn carrière. De laatste dagen was ik al gefocust op deze dag. Ik ben zo blij dat ik het kon afmaken."

Iedereen vertelde dat het een Van Aert-parcours was en dat is ook gebleken. "Ik denk dat het parcours me goed lag, het ging sneller dan in de eerste tijdrit. Gezien mijn gewicht was het meer in mijn voordeel dan de eerste tijdrit, waarbij toch wat meer punch nodig was. Het was een perfecte dag."

De hot seat moest hij wel heel letterlijk nemen. "Na mijn inspanning had ik veel te warm. Nadien is het altijd stressvol om naar de anderen te kijken. Ik had een mooie marge op specialisten als Asgreen en Küng. Toen ik de klassementsmannen voorbij de tussenpunten zag komen, groeide de hoop bij mij."

Die bleek terecht. Ook bij Jumbo-Visma zullen ze ongetwijfeld in de wolken zijn met zijn ritzege. "Het was een moeilijke Tour de France voor onze ploeg, maar we zijn blijven vechten. Op het einde hebben we drie ritzeges en Jonas Vingegaard op de tweede plaats in het klassement. Een geweldig resultaat gezien we maar met vier man meer over blijven. Ik ben heel trots op onze vechtlust."