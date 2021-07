Pidcock en de pure mountainbikespecialisten: dit zijn de voornaamste tegenstanders van Van der Poel in Tokio

Mathieu van der Poel gaat in Tokio op zoek naar olympisch goud in de cross-country. Zijn tegenstanders in het mountainbike zijn uiteraard niet min: het gaat stuk voor stuk om specialisten die al jaren de Olympische Spelen met rood aangekruist hebben.

Voor de mountainbikers, die enkel in deze discipline actief zijn, zijn de Olympische Spelen het grootst mogelijke doel. In aanloop van de Spelen schetste Adrie van der Poel al wie de grootste tegenstanders van Mathieu zullen zijn: Ondřej Cink, Mathias Flückiger, en Nino Schurter. En nog een buitenbeentje: Tom Pidcock, die we uiteraard ook kennen uit het veldrijden en wegwielrennen.

CINK

Ondřej Cink eindigde veertiende op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 in de cross-country. Nadat hij even switchte naar weg, keerde de Tsjech al snel terug naar het mountainbike. Misschien niet het absolute toptalent, maar met zijn 30 jaar heeft Cink wel het voordeel van de ervaring.

FLÜCKIGER

Het mountainbike zit bij Mathias Flückiger in de genen, want ook zijn broer Lukas is een mountainbiker. Na zijn wereldtitel in de U23 behoorde Mathias bij de elite ook al snel tot de subtop. De laatste jaren zette hij een extra stap: in 2019 en 2020 eindigde de Zwitser tweede in de Wereldbeker. Dit jaar heeft Flückiger al de Wereldbekermanches van Leogang en Les Gets op zijn naam geschreven.

PIDCOCK

Tom Pidcock won tijdens zijn eerste seizoen op de weg de Brabantse Pijl, maar wil op de Spelen dus scoren op zijn mountainbike. Een indrukwekkende overwinning in de Wereldbekermanche in Nové Mesto sprak boekdelen. Nadien hinderden enkele valpartijen wel zijn seizoen. In Tokio moet blijken of hij tijdig in topvorm geraakt is.

SCHURTER

Nino Schurter hoeft amper voorgesteld te worden. Liefst achtvoudig wereldkampioen in de cross-country. Een eerste keer in 2009, een tweede en derde keer in 2012 en 2013. In 2015 begon Schurter aan een nieuwe reeks wereldtitels: tot 2019 werd hij elk jaar wereldkampioen. Zevenvoudig winnaar van de Wereldbeker. Ook huidig olympisch kampioen na zijn overwinning in 2016 op de Spelen van Rio.