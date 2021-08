One man show in Spanje!

Zaterdag gaat de Vuelta van start met een tijdrit in Burgos. Het peleton krijgt een korte tijdrit voorgeschoteld van slechts 7 kilometer. Maar tussen de favorieten voor de eindoverwinning in het klassement kan de toon al gezet worden. De ogen zullen gericht zijn op de Sloveen, Primoz Roglic

Wie zijn de kanshebbers op de eindoverwinning?

Eigenlijk is er maar één man die alles te verliezen heeft en dat is Primoz Roglic. Na een zware valpartij moest de Sloveen de Tour de France verlaten waardoor de strijd met Pogacar achterwegen bleef. Maar het is uiteraard geen ééndagsevenement, er kan veel gebeuren in de 3.400 kilometer lange rittenkoers. Er zijn nog klimmers zoals Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates. Zij zullen in het gebergte zeker voor vuurwerk zorgen, al dan niet in de achtergrond wanneer Roglic voorop rijdt.

Puntenklassement zal voor meer spanning zorgen

Volgens de bookmakers is Fransman Arnaud Demare de topfavoriet op de eindoverwinning in het puntenklassement. Vreemd, wan de Fransman kon zich in de Tour de France niet naar voren schuiven en zijn sterke sprint kwam er niet uit. Onze Belg, Jasper Philipsen pakte vorig jaar zijn eerste overwinning in een grote ronde. In de afgelopen Tour de France bewees hij bij de top van de sprinters te horen, met meerdere tweede en derde plaatsen tussen de beste sprinters ter wereld. Ook de terugkeer van Fabio Jakobsen is iets om naar uit te kijken! De sprinter van Deceuninck-Quickstep maakt zich klaar voor zijn eerste grote ronde na zijn revalidatie.

Wijzigingen in het parcours

Er zijn enkele wijzigingen in het parcours. Voor het eerst sinds 2014 zal de Vuelta niet aankomen in de hoofdstad Madrid, ook zal de Vuelta voor het eerst sinds 2002 niet eindigen met een normale etappe. De vuelta zal eindigen met een tijdrit, iets waar wielerliefhebbers hun vingers bij aflikken. Bij kleine verschillen voor het eindklassement kan zo’n tijdrit beslissend zijn voor de eindoverwinning.

Etappe 18, de koninginenrit

In de derde week van de Vuelta staan er enkele zware etappes op het programma met in etappe 18 de koninginenrit op het schema. Een etappe met 2 klimmen van eerste categorie, een klim van tweede categorie en een aankomst op een klim buiten categorie met op het einde stukken dit oplopen tot 17% stijgingspercentage! Hier kan het verschil gemaakt worden in de Vuelta.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Roglic is zonder enige twijfel de topfavoriet op de eindoverwinning. Kan de Sloveen deze hoofdrol ook waarmaken? Krijg 1.86 keer je inzet bij betFIRST!

De value qua weddenschappen ligt eigenlijk vooral bij de eindoverwinning voor het sprintklassement. Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen krijgen allebei een enorm interessante notering voor het winnen van het sprintklassement. Ze krijgen allebei een quotering van maar liefst 4.50 keer je inzet bij betFIRST!