Jasper Philipsen kan in groene trui in La Manga del Mar Menor voor de hattrick gaan in de Vuelta

Winnen in de Vuelta deed Jasper Philipsen al tweemaal. De hattrick vervolledigen in de groene trui? Dat is het droomscenario in de straten van La Manga del Mar Menor voor de sprinter van Alpecin-Fenix. De voorbije sprints toonden al aan dat hij de rapste man is in Spanje.

De achtste etappe in deze Vuelta, van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor, wordt op lage hoogte afgewerkt. Een massasprint staat dus in de sterren geschreven. De eerste 100 kilometer zijn al erg vlak. Vlak voorbij de tussensprint in Cartagena - mogelijk al een belangrijk moment voor Philipsen - loopt het op kilometer 110 wel omhoog.

Het is het begin van een tussenstuk waarop het wat meer op en af gaat. Dat is het meest uitdagende stuk op het parcours. Op iets meer dan 25 kilometer van de aankomst volgt er nog een laatste knikje. Nadien gaat het even in dalende lijn en de laatste 13 kilometer zijn opnieuw volledig vlak. Het wordt dus een huzarenstukje om een groepssprint te vermijden.

© photonews

De spurters zijn aan zet en dat is goed nieuws voor Jakobsen en Philipsen. Zij bleken tot dusver veruit de twee snelste mannen in het peloton. Met Philipsen die nog een streepje voor heeft als het gaat over de pure sprints. Jakobsen haalde zijn ritzege op een lastige aankomst fraai binnen, maar Philipsen kloppen op een aankomst als vandaag, zal geen sinecure worden.

© photonews

De vorige keer dat Philipsen in de groene trui kon proberen voor de zege te gaan, bracht met dat geen geluk. Hij geraakte wat ingesloten. Meer geluk deze keer dan maar. Met de overtuiging, de kracht en de snelheid die hij al in zijn sprints legde, is hij de favoriet in deze etappe. Ook is het weer uitkijken naar welke plaats Piet Allegaert en Jordi Meeus kunnen bemachtigen.