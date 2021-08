Roglic verstevigt leidersplaats in Vuelta: "Rustdag om naar uit te kijken"

In de negende etappe heeft Primoz Roglic zich nog wat steviger in de leiderstrui gezet door nagenoeg alle favorieten te lossen op de slotklim.

Enkel Enric Mas kon Primoz Roglic volgen op de slotklim, al moest hij ook nog een handvol seconden bonificatie prijsgeven op de Sloveen.

“Het was erg zwaar, heel heet opnieuw, een aantal zware beklimmingen. Ik ben blij dat ik de etappe overleefd heb en ik kijk vooruit naar de rustdag van morgen. De ploeg heeft het zeker weten verdiend, mijn teamgenoten hebben erg sterk gereden”, zei Roglic bij Eurosport.

Roglic beseft dat hij een goede zaak gedaan heeft. “Gelukkig waren mijn benen ok en zo kon ik het afmaken. Enric Mas was super sterk, waardoor we samen konden werken om tijd te pakken op de rest. Nu rusten en vooruit kijken naar de volgende etappes.”