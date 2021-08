Deceuninck-Quick.Step kletst iedereen (waaronder Jakobsen) uit wiel maar wint toch in Vuelta

Niet Jakobsen maar Sénéchal heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na een zeer vreemde finale haalde hij het voor Trentin en Dainese. Dewulf werd 5e, Allegaert 6e.

De sprinters kregen in de tweede week van deze Vuelta één kans om hun kans te gaan en besloten die met de twee handen te grijpen. Vooral de jongens van Deceuninck-Quick.Step waren gebrand op een derde ritoverwinning van Fabio Jakobsen, die onderweg nog wat puntjes pakte voor de groene sprinterstrui. Zonder Philipsen lijkt die trui hem niet meer te kunnen ontglippen.

De etappe werd gekleurd door drie renners die -tegen beter weten in- voor de ontsnapping van de dag kozen. Dan spoelen we door naar de laatste 50 kilometer, toen alle hens aan denk gingen wanneer de wind plots opstak. Het peloton scheurde in drie verschillende waaiers maar niet iedereen was even enthousiast om door te rijden waardoor het peloton toch besloot om en masse naar de finish te trekken.

Finale

Het peloton snelde tegen zo'n 70 kilometer per uur de laatste drie kilometers van de etappe in onder leiding van de troepen van Deceuninck-Quick.Step. Door de snelheid waarmee Cerny de bochten aansneed, ontstonden er scheurtjes en werd ook Jakobsen uit het wiel gereden (door een technisch defect?).

De jongens van Deceuninck bleven echter doorrijden voor Sénéchal en de Fransman werkte het ook nog eens af, voor Matteo Trentin die opnieuw niet kon winnen. Dewulf was de beste Belg op plaats 5. Eiking gaat als leider het zware weekend in.