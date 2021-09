Mas moet zijn meerdere erkennen in Roglic: "Dit hadden we niet verwacht"

Twee weken lang leek Enric Mas op weg om Primoz Roglic te bedreigen voor de rode trui in de Vuelta, maar na de etappe van woensdag lijkt de vogel gaan vliegen.

Enric Mas kon in de zeventiende etappe van woensdag geen weerwerk bieden aan Primoz Roglic. De kopman van Movistar blijft wel tweede in de stand.

Mas zei na afloop dan ook dat hij dit niet verwacht had. “We wisten dat hij sterk was, maar hij heeft bewezen dat hij heel sterk is. We kunnen hem alleen maar feliciteren”, reageerde Mas achteraf.

De troostprijs is voorlopig met twee renners op het podium staan, maar niet op het hoogste schavot. “We zijn niet geweldig blij met ons resultaat, maar ik denk dat we als ploeg wel tevreden kunnen zijn. We hebben veel tijd verloren op Primoz, maar staan nog wel weer tweede en derde in het klassement.”