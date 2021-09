Roglic blijft op zijn hoede voor droomscenario: "Weten als geen ander hoe het soms loopt"

De eindzege lijkt Primoz Roglic niet meer te kunnen ontgaan in de Ronde van Spanje. Maar met het slotweekend voor de deur blijft de Sloveen op zijn hoede.

De negentiende etappe ging in sneltrein voorbij maar de rode trui van Roglic kwam nooit in gevaar in het peloton. "De koers werd vrij snel hard gemaakt. Het was voor ons prima dat er een grote groep wegreed maar er waren andere ploegen die nog op succes aasden waardoor de achtervolging meteen werd ingezet", klinkt het bij de leider.

De zwaarste bergen liggen achter het peloton maar zaterdag moeten de renners opnieuw heel wat hoogtemeters overwinnen vooraleer ze aan de finish zijn. Zondag staat er dan een tijdrit op het menu, iets waar Roglic van alle klassementsmannen het meeste in uitblinkt.

Zegezeker waant de Sloveen van Jumbo-Visma zich echter nog niet. "De etappe van morgen is allesbehalve eenvoudig en ook in de tijdrit zullen we alert moeten blijven. We weten als geen ander dat het venijn van een grote ronde vaak in de staart zit", klinkt het.

Roglic verwijst hier ongetwijfeld naar de Ronde van Frankrijk van vorig jaar waarbij hij op de voorlaatste dag de gele leiderstrui moest afstaan aan Tadej Pogacar.