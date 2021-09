Mark Cavendish komt met speciale videoboodschap voor groene trui van Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen pakte zondag in de Vuelta de groene trui. Mark Cavendish zorgde voor een fijne felicitatie.

Mark Cavendish zit met Deceuninck-QuickStep momenteel in de Tour of Britain, maar hij nam de tijd om zijn ploegmaat te feliciteren met zijn groene trui in de Vuelta.

“Fabio, ik wil dat je weet hoe trots we met zijn allen op je zijn. Eén jaar geleden wisten we überhaupt niet of je ooit nog kon fietsen, en kijk waar je nu staat”, vertelt Cavendish.

En Cavendish dacht ook aan zijn groene trui uit de Tour de France. “We weten hoeveel werk je er met je geliefden in hebt gestoken. Nogmaals, van de ene groene trui tot de andere: we zijn zo trots op je!”