Wout van Aert rijdt lokale omloop in Leuven al eens op tijdens verkenning van WK-parcours

Dertien dagen voor hij daar hoopt wereldkampioen te worden, is Wout van Aert naar Leuven getrokken. Daar is hij de lokale omloop van de WK-wegrit gaan verkennen. Belangrijk dat Van Aert elke helling daar als zijn broekzak kent om daar op zondag 26 september vol door te kunnen trekken.

Komende zondag komt er met de WK-tijdrit al een belangrijke afspraak aan voor Wout van Aert, maar ook met de wegrit zit hij al in zijn achterhoofd. Daarom is hij al eens vanuit zijn thuisregio met de fiets naar Leuven gereden. De gegevens van zijn fietstocht staan op Strava.

Het is een rit geworden van 122,09 kilometer aan een gemiddelde van 32,6 kilometer per uur. Van Aert heeft dus 3 uur en 44 minuten op de fiets gezeten en een hoogteverschil van 549 meter overbrugd. Om het eerste deel van de WK-wegrit maakte Van Aert zich niet druk, het was hem vooral om de lus in Leuven te doen.

TEUNISSEN 'RESERVEKOPMAN VAN ORANJE'

Van Aert omschrijft zijn tocht ook zelf als het verkennen van de WK-wegrit. Op Instagram heeft hij dan weer een story geplaatst over zijn Nederlandse ploegmaat Mike Teunissen, die tevens het parcours voor de wegrit heeft verkend. Van Aert noemt Teunissen 'de reservekopman voor Oranje'.