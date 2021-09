Mathieu van der Poel kijkt op het WK onder meer naar Wout van Aert: "Hij zou een goede wereldkampioen zijn"

Zondag is het zo ver. Dan staat bij de mannen de WK-wegrit gereden. Er wordt vooral gekeken naar renners als Wout van Aert en Julian Alaphilippe, maar ook Mathieu van der Poel verschijnt aan de start.

De Nederland behoort niet tot één van de grote favorieten door zijn rugproblemen van de voorbije weken, maar hij is er naar eigen zeggen klaar voor. "Ik zou niet starten als ik mij niet goed voel. Ik had niet de beste voorbereiding en mijn rug zal pijn doen na het WK, maar ik heb er alles aan gedaan om in de best mogelijke vorm te zijn voor het WK", aldus van der Poel op de website van Alpecin Cycling.

Mathieu van der Poel laat zich uit over de favorieten voor het WK. "Wout van Aert is zeker een kanshebber en hij is er klaar voor. Hij zou een goede wereldkampioen zijn. Ik verwacht ook veel van de Franse ploeg met titelverdediger Alaphilippe en van Italië en Denemarken. Zij hebben de sterkste ploegen denk ik."

Met wat is van der Poel zelf tevreden na het WK? "Ik ben iemand die altijd voor het best mogelijke resultaat gaat, een overwinning. Afhankelijk van hoe de race verloopt denk ik dat ik ook blij kan zijn met een medaille of een top tien, mede door mijn voorbereiding op de race", legde de Nederlander uit.