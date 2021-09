Remco Evenepoel wil benadrukken dat Wout van Aert - en niet hijzelf - enige kopman is: "We hebben één plan"

Velen vragen zich af: wil die Remco Evenepoel niet vooral zelf wereldkampioen worden? Neen. Van Aert is de enige kopman voor België op het WK wielrennen. Dat wilde Evenepoel op het persmoment van Belgian Cycling nog eens benadrukken.

De eerste vraag op de persconferentie was meteen raak: hoe kan een Belg die niet Wout van Aert heet wereldkampioen worden? "Niet", was Evenepoel er als de kippen bij om het lont uit het kruitvat te nemen. Maar daarmee was het thema nog niet helemaal van tafel geveegd.

"Volgende vraag", reageerde Evenepoel toen er nog een keertje gepeild werd naar zijn eigen ambities. Uiteindelijk ging hij er dan toch op in: "We hebben één plan, toch? We willen met Wout wereldkampioen worden. Je weet nooit of er iets veranderd, maar dat is niet de bedoeling."

We willen Wout naar de meet loodsen

Kan er voorts al iets gezegd worden over de tactiek? "We zullen over twee dagen wel zien hoe de rolverdeling juist zit. Voorlopig weten we enkel dat we één kopman hebben. Buiten Tim Declercq, die kent zijn precieze taak misschien wel al. We willen Wout naar de meet loodsen, dat is het ideale scenario. Maar het is een koers van 270 kilometer. Er kan van alles gebeuren, er zijn zoveel mogelijkheden."