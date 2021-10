UAE Team Emirates rekent op Trentin en Kristoff in Parijs-Roubaix

Zondag staat Parijs-Roubaix op het programma en de ploegen willen daar maar al te graag de overwinning binnenhalen. Zo ook UAE Team Emirates, die over twee renners beschikken om mee te doen voor de zege.

Zo zijn Alexander Kristoff als Matteo Trentin van de partij voor de wielerploeg. Daarnaast zijn ook Mikkel Bjerg, Sven Erik Bystrøm, Fernando Gaviria, Vegard Stake Laengen en Rui Oliveira geselecteerd.

