Michel Wuyts heeft heel wat lof voor jonge landgenoot na Parijs-Roubaix: "Ik heb het iemand van zijn leeftijd nog niet te vaak zien doen"

Eén van de renners die in Parijs-Roubaix het meeste indruk heeft gemaakt, is ongetwijfeld Florian Vermeersch. Onze 22-jarige landgenoot reed bijna de hele wedstrijd in de aanval en eindigde uiteindelijk op een knappe tweede plaats.

Michel Wuyts vond het een verbluffende prestatie van Florian Vermeersch. "Wat ik nog het strafste vindt, is al het initatief dat hij nam. Hij was samen met Van der Sande de grote motor en daarna gaat hij nog mee met Colbrelli en van der Poel", aldus Wuyts in een analyse bij Sporza.

"Het is een zeer intelligente renner en hij heeft een enorme dosis macht en vermogen. Ik heb het iemand van zijn leeftijd nog niet te vaak zien doen, wat Vermeersch in Parijs-Roubaix heeft gedaan."

Wuyts denkt dat Vermeersch een grote man kan worden in het voorjaar in de toekomst. "We kunnen daar nog wel een pion gebruiken naast Wout van Aert. Het is ook goed nieuws voor Lotto-Soudal, waar ze misschien wel een nieuwe kandidaat-kopman hebben", legde Wuyts uit.