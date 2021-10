Familie Evenepoel emotioneel nadat Remco Ronde van Lombardije uitrijdt: "Een overwinning op zichzelf"

Toch veel emoties dus bij het kamp-Evenepoel na de Ronde van Lombardije. Zijn familie stond Remco op te wachten aan de aankomst in Bergamo. Om hem daar heelhuids zien toe te komen, deed enorm veel met moeder Agna, vader Patrick en vriendin 'Oumi'.

"Ik dacht even van het droog te kunnen houden, maar toen ik Remco zag kwam het er ineens uit. Toen gaven we een knuffel en moest het er even uit. Alles flitst terug door het hoofd. We hebben veel moeilijke momenten gehad en hebben samen moeten vechten", zei Agna na het intense moment met haar zoon aan VTM.

Wat een weg hebben ze samen afgelegd, Remco en zijn naasten. "Hij wou zo graag terugkeren. We moesten ons positief houden. Veel dagen ging dat niet altijd even goed, maar we hebben het gehaald. We willen de mensen bedanken die ons die hele tijd gesteund hebben. Team, artsen, fans: we zien jullie doodgraag."

MOEILIJKE DAG

"Voor ons was het belangrijk dat hij de aankomst haalde en dat we er stonden voor hem", aldus vader Patrick. "Het was een zeer moeilijke dag, ja. Ook voor hem zal het mentaal niet makkelijk geweest zijn. Dit is meer dan een overwinning, het is een overwinning op zichzelf."

"Uiteraard ben ik heel trots", benadrukt Remco's vriendin 'Oumi'. "Dit is geen fysieke overwinning, maar sowieso een mentale zege. Zowel voor hem als voor ons. Nu kunnen we dit mooi afsluiten. Dat hij hier nu heel en gezond aangekomen is, is voor ons een geschenk."