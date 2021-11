Snoeihard voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Ofwel ben je wegrenner, ofwel cyclocrosser"

Roland Liboton heeft geen medelijden met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Hij zou hen liever niet in de cyclocross zien.

Voor Roland Liboton zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet meer welkom in de cross. “Ofwel ben je wegrenner, ofwel ben je cyclocrosser. De twee combineren gaat niet. Ze moeten respect tonen voor die jongens die twee keer per week de wei in duiken”, zegt Liboton in Het Nieuwsblad.

Liboton zei dat wie geen tien crossen rijdt op geen enkel kampioenschap meer zou mogen starten. “Ik vind het niet kunnen dat jongens die een heel seizoen voor de show hebben gezorgd op een WK plots moeten opboksen tegen mannen die fris zijn. Ik zou die mannen verplichten een aantal wedstrijden te rijden. Doen ze dat niet, dan zouden ze geen selectie mogen krijgen voor nationale en wereldkampioenschappen. Die verplichting zou moeten uitgaan van de federaties. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan zeggen wat ik wil, hè.”