"We moeten ze verbieden": Bardet kant zich tegen 'grijs gebied' in strijd tegen doping en in verband met ketonen

Romain Bardet komt met een specifieke oproep inzake de strijd tegen doping. Ketonen, daar moet hij niet van weten. Maar het staat niet op de lijst met verboden middelen. Het duurt volgens hem te lang om te bepalen of een bepaald product nu verboden is of niet.

Bardet, zijn ploeg DSM en de MPCC zijn tegen ketonen, terwijl andere ploegen openlijk toegeven ketonen te gebruiken. "Zo lang de regels te veel toelaten... Dat is het probleem. We praten al twee of drie jaar over ketonen en de MPCC doet er alles aan om het te bannen, maar er zijn nog altijd ploegen die zeggen het te gebruiken. Het is aan de anti-dopingautoriteiten om te beslissen of het verboden is of niet", stelt Bardet bij Cyclingnews.

"Het probleem is dat er een grijs gebied is", stelt de Fransman vast. "We praten veel over deze middelen, maar we moeten ze gewoon verbieden. Het is een lastige kwestie, maar dat is altijd zo in het wielrennen. Het is goed dat we er op focussen en het is ook goed dat de media het aanhaalt. Voor mij duurt het steeds te lang eer we realiseren dat we strikt moeten zijn op bepaalde punten. Hetzelfde met Tramadol."

MINDER CONTROLES

Bardet beseft dus dat de strijd tegen doping nog niet aan zijn einde is. "Er is nog werk aan de winkel. Vooral met de controles. Ik denk dat die in aantal drastisch verlaagd zijn sinds Covid en dan spreek ik enkel uit eigen ervaring. Er kan meer gedaan worden om de sport cleaner te maken, met meer druk op controles en tests."