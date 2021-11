23-jarige Italiaan Alexander Konychev mag verder groeien bij zijn huidige ploeg

Opnieuw een wielercontracten waarbij de puntjes op de i gezet zijn. De Italiaan Alexander Konychev rijdt ook volgend jaar bij BikeExchange. Konychev verlengde het contract bij zijn huidige ploeg tot het einde van volgend seizoen.

"Ik heb eerst en vooral gekozen om bij BikeExchange te blijven omdat het een ploeg is die in mij gelooft en die me mijn eerste profcontract gegeven heeft", zegt Konychev, die ondanks zijn Russische naam dus wel degelijk de Italiaanse nationaliteit heeft.

Hij krijgt dus de kans om verder te werken aan zijn eigen ontwikkeling. "Na twee jaar ervaring op te doen ben ik er van overtuigd dat dit een team is waar je goed werk kunt leveren voor anderen en die je ook de beste omstandigheden biedt voor persoonlijke groei."

VERTROUWEN TERUGBETALEN

Ik hoop om volgend seizoen het vertrouwen te kunnen terugbetalen dat de ploeg me schenkt, met onder andere het bereiken van belangrijke uitslagen", duidt Konychev zijn doelstelling voor 2022.