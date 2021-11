Entourage Pidcock geeft programma vrij en zit al met groot doel in achterhoofd: "Die wereldtitel, daar gaan we voor"

Nadat Van Aert en Van der Poel hun veldritprogramma bekendmaakten, doet nu ook Tom Pidcock en diens entourage dat. Pidcock komt in Boom en Antwerpen meteen Van Aert tegen, dat beloven dus al mooie duels te worden. Met de wereldtitel zit de Brit ook in zijn hoofd.

Trainer Kurt Bogaerts deelt bij HLN het veldritprogramma van Tom Pidcock mee. Zijn eerste crossen zijn dus in Boom (4/12) en Antwerpen (5/12), gevolgd door wedstrijden in Val di Sole (12/12), Rucphen (18/12) en Namen (19/12). Dan komt de eindejaarsperiode eraan met Dendermonde (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (29/12), Baal (1/1) en Hulst (2/1) op het programma.

Fayetteville is een parcours met mogelijkheden voor Tom

In Hamme (22/12) en Hoogerheide (23/12) houdt Pidcock dan nog eens een repetitie voor het WK, dat op 30 januari op de kalender staat. Dat WK is ook meteen het grote doel. "Die wereldtitel, daar gaan we voor", verkondigt Bogaerts. "Fayetteville is een parcours met mogelijkheden voor Tom, dat hebben we gezien bij de WB-race."

Maar eerst dus terug die eerste stappen in het veld zetten. "Hij zal in Boom op basisconditie starten, met nul voorbereiding op het veldrijden. Ik verwacht er niet veel van, het is een lange break geweest. Maar hij heeft er enorm veel zin in. We blijven crossen omdat dat goed is voor hem. Maar constant top zijn is niet mogelijk."