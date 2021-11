Intermarché-Wanty-Gobert stelt sponsor voor die al jaar meedraait in de koers: "Kijken erg uit naar partnerschap"

Intermarché-Wanty-Gobert heeft er weer een sponsor bij, eentje die de koerswereld al behoorlijk goed kent. Het Italiaanse Vini Zabù zet mee zijn schouders onder de Belgische wielerploeg. Het nieuwe partnerschap werd in het hoofdkwartier van Vini Fantini voorgesteld.

"Vini-Zabù, dat sinds 2020 titelpartner is van een Italiaans Pro Team, is de Siciliaanse tak van het Italiaanse wijnhuis Vini Fantini, een onderneming die historisch erg bij het Italiaanse en internationale wielrennen betrokken is", staat te lezen in het persbericht van Intermarché-Wanty-Gobert, dat voor Vini-Zabù een plek zal voorzien op de wedstrijdtenues in 2022.

AL EEN BAND MET ITALIË

"We kijken erg uit naar dit partnerschap met het grote Italiaanse huis dat Vini Fantini is, en in het bijzonder met zijn filiaal Vini Zabù", zegt Jean-François Bourlart, de CEO van Intermarché-Wanty-Gobert. "We hebben een lange liefdeshistorie met Italië, want we hebben vaak transalpijnse renners in ons team."

"De producten van Vini Zabù, die we tijdens onze teambuilding al konden degusteren en ter gelegenheid van onze Gala avond met onze partners konden delen, zullen aan het onderhoud van onze familiale sfeer bijdragen! We zijn ongeduldig om de kleuren van Vini Zabù te verdedigen en hen te helpen met hun vestiging in de Belgische en Franse markten", verzekert Bourlart.