Kalenders Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor veldritten bekendgemaakt: waar komen onze landgenoot en de Nederlander elkaar tegen?

Nu ook Mathieu van der Poel zijn kalender voor de crossen heeft bekendgemaakt, is het duidelijk in welke wedstrijden de Nederlander en Wout van Aert elkaar al zeker tegenkomen. Zo staan ze al in minstens vijf wedstrijden tegenover elkaar.

Er kunnen nog altijd crossen bijkomen, maar voorlopig liggen de kalenders van Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor het veldritseizoen wel vast. Als u de beide kalenders naast elkaar zou leggen, kan u zien dat ze al zeker in minstens 5 wedstrijden tegenover elkaar zullen staan. Zo staan ze volgens Het Laatste Nieuws voorlopig al tegenover elkaar in Dendermonde, Diegem, Loenhout, Hulst en Herentals. Allemaal crossen dus om zeker naar uit te kijken.