Kopecky over gelijktrekking prijzengeld: "Aantal wedstrijden, al zijn ze op één hand te tellen, waar er mooie prijzenpot is"

Uiteraard is Lotte Kopecky tevreden over de gelijktrekking van het prijzengeld voor mannen en vrouwen in Nokere Koerse. Het is nu hopen dat het niet bij deze ene wedstrijd blijft, maar dat andere organisaties ook in het voetspoor volgen.

De Belgische kampioene reageert op het bericht over Nokere Koerse bij Het Laatste Nieuws. "Ik denk dat alle vrouwen daar heel tevreden mee zullen zijn. Dat een wedstrijd als Nokere Koerse het prijzengeld gelijktrekt met dat van de mannen, bewijst dat we goede weg op aan het gaan zijn." Er moet altijd iemand de eerste zijn Het is rekenen op een domino-effect. "Er moet altijd iemand de eerste zijn. Dat is nu Nokere Koerse, da's wel mooi. Laat ons hopen dat in de toekomst nog organisaties die grens gaan gelijktrekken", uit Kopecky de wens dat een nieuwe trend is ingezet. "Er zijn een aantal wedstrijden - al zijn ze op één hand te tellen - waar er voor de vrouwen een mooie prijzenpot is", gaat ze verder. "Dat zijn vaak wedstrijden die veel media-aandacht krijgen." Na het nieuws over Nokere Koerse zouden daar een aantal wedstrijden moeten kunnen bijkomen. "Ik hoop dat andere organisaties zich daaraan spiegelen en ook de prijzenpot voor de vrouwen iets optrekken."