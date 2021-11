Leuk nieuws voor renner van Jumbo-Visma: genomineerd om sportman van het jaar te worden in zijn land

Jonas Vingegaard kan terugblikken op een uitstekend jaar. Zo werd de jonge Deen onder meer tweede in het eindklassement van de Tour de France. Daardoor is Vingegaard genomineerd om sportman van het jaar te worden in Denemarken.

Mads Pedersen werd Deens sportman van het jaar in 2019, maar krijgt de renner van Trek-Segafredo nu twee jaar later een andere renner als opvolger? Het zou zo maar kunnen, want Jonas Vingegaard is volgens Wielerflits genomineerd. Jonas Vingegaard krijgt echter stevige concurrentie, want ook onder meer het Deense voetbalelftal en de achtervolgingsploeg in het baanwielrennen die zilver konden behalen op de Olympische Spelen behoren tot de kanshebbers.