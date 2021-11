Wielrenner die op sandalen alle Tourritten-en verplaatsingen reed gaat nieuw avontuur aan in Zuid-Afrika

Op sandalen alle ritten uit de Tour en alle verplaatsingen doen? Check. In Zuid-Afrika een mountainbikerace van 1000 kilometer gaan rijden? Check. Geen avontuur is te gek voor Lachlan Morton, de wielrenner van EF Education-Nippo.

Zijn stunt in de Tour was al heel straf, maar Morton laat het daar niet bij. Onlangs reed de Australiër de Absa Cape Epic, eveneens in Zuid-Afrika. In hetzelfde land gaat hij nu meedoen aan The Munga, een mountainbikerace door de woestijn van 1000 kilometer.

EEN ONTDEKKING

The Munga vat aan op 1 december en duurt tot 6 december. "Om eerlijk te zijn ken ik weinig specifieke details over de race, buiten het feit dat het heel lang is. Ik kijk er naar uit om in de loop van de race alles te ontdekken", zegt Morton op de site van zijn ploeg.

"Er zijn vijf verschillende chekpoints", weet Morton wel. "In de rest van de race krijg je geen steun en moet je voor jezelf zorgen. Ik hou van races waarbij er een element is waardoor je op jezelf bent aangewezen."