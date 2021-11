🎥 Besançon terug op veldritkalender en zet stap naar internationaal niveau: verken de volgende WB-manche

De strijd om de leiderstrui in de Wereldbeker gaat verder in de manche in Besançon. Het internationale veldrijden gaat Besançon dus leren kennen. Het is wel een plek met geschiedenis in het veldrijden, maar dan vooral in Frankrijk.

Zo werd er al eens een Frans kampioenschap veldrijden georganiseerd en vonden er reeds crossen plaats op C1 en C2-niveau. Daarin was het steevast Frankrijk boven. In het seizoen 2020-2021 zou de veldrit in Besançon deel gaan uitmaken van de Wereldbeker, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Met een jaar uitstel is het nu wel stilaan tijd voor de Wereldbeker in Besançon: zondag is het zover.

Uitgezonderd de Franse renners en rensters gaat het parcours dus wel een ontdekking zijn, ook zo voor het publiek. Laat daarom dus niet de kans liggen om al op voorhand een idee te krijgen over de omloop in Besançon. De ideale manier is om het onderstaande filmpje, dat de verkenning van het parcours vastlegt, te bekijken.