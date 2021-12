🎥 UCI maakt met filmpje reclame voor Val di Sole: Daan Soete vlamt over de sneeuw

In het Italiaanse ski-oord worden de veldrijders-en rijdsters zondag ondergedompeld in een echt sneeuwlandschap en het belooft ook een echte sneeuwcross te worden. Daan Soete heeft de smaak al helemaal te pakken.

De renner van Group Hens - Maes Containers mengt zich tussen de skiërs en de snowboarders. Niet op latten, wel op twee wielen. Soete toont hoe het best lukt om over de sneeuw er toch stevig tegenaan te gaan en zelfs met het achterwiel te slippen.

⛔ @daansoete took the wrong exit in the Italian mountains 🤪 #CXWorldCup pic.twitter.com/r62UuE6K4U