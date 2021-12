Colombiaanse klassementsrenner is terug bij Astana Qazaqstan en wil zich tonen in de Giro: "Ik droom van de eindoverwinning"

Na een periode bij Movistar is Miguel Ángel López nu opnieuw bij de ploeg waar hij al mooie successen heeft geboekt: Astana Qazaqstan. De Colombiaan hoopt bij zijn oude werkgever meteen ook zijn oude vorm terug te vinden.

In de Tour de France zal de Colombiaan niet voor eigen rekening mogen gaan, want daar is Alexey Lutsenko de kopman. Toch krijgt Miguel Ángel López wel in de Ronde van Italië de kans om zich te tonen als klassementsrenner.

En Miguel Ángel López is enorm ambitieus. Hij vertelde het op de persdag van Astana Qazaqstan en staat te lezen bij Wielerflits. "Ik wil het podium, maar ik droom van de eindoverwinning. Dromen mag zeker, al is een grote ronde winnen helemaal niet gemakkelijk", legde de Colombiaan uit.