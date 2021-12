De Olympische droom van het veldrijden: realistisch of niet?

Afgelopen week werd er geijverd om veldrijden tot een olympische discipline om te vormen. Maar is dat ook een realistische droom?

Tomas Van Den Spiegel en Flanders Classics zien de Wereldbeker in Val di Sole als een eerste stap richting de Winterspelen.

Voor de internationalisering van de sport zou het zeker een leuke zaak kunnen zijn en een parcours op sneeuw is zeker leuk.

2030

"Een Olympische wintersport moet op sneeuw of ijs kunnen doorgaan", beseft Van Den Spiegel. "Het moet internationaler, we moeten durven dromen en ambitie hebben. Tegen 2030 moet het Olympisch kunnen, dat is realistisch", aldus van den Spiegel in Sportweekend.

En is dat ook zo realistisch? Er wordt gekeken naar het gebrek aan internationaliteit binnen de sport, maar dat is voor sommige andere wintersporten ook.

Cool runnings

Het snelschaatsen is jarenlang gedomineerd geweest door eerst Noorwegen en dan Nederland, om maar een voorbeeld te geven.

Als er nu zou beslist worden om de Olympische Winterspelen ook met veldrijden te plezieren, zouden er de komende negen jaar zeker heel wat nieuwe renners uit nieuwe landen mikken op die ambitie. En dan hoeft het niet in de Jamaïcaanse trend van 'Cool Runnings' met een fiets te zijn. Roglic was ook eerst een schansspringer, er zijn al gekkere dingen voorgevallen.