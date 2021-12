Renner van Intermarché-Wanty-Gobert en winnaar van WK-medaille is Afrikaans wielrenner van het jaar

De Afrikaanse wielrenner van het jaar komt uit het kamp van Intermarché-Wanty-Gobert. Het is immers Biniam Ghirmay die deze titel met fierheid mag dragen. Ghirmay koerst sinds augustus voor de Belgische ploeg en maakte meteen indruk.

Biniam Ghirmay is een amper 21-jarige Eritreeër. Periodes bij twee ploegen hebben bijgedragen tot zijn titel van Afrikaans renner van het jaar. Tot eind mei reed hij voor het Franse Delko en in augustus sloot hij een overeenkomst met Intermarché-Wanty-Gobert. Sinds zijn overstap haalde Ghirmay een hoger niveau en beleefde hij zijn doorbraak.

Een zevende plek in de Druivenkoers was al een prima begin van zijn passage bij Intermarché-Wanty-Gobert en kort nadien volgde een overwinning in de Classic Grand Besançon Doubs. Hierna reed Ghirmay nog in vier wedstrijden top vijf, met ook twee tweede plaatsen. Eén van die tweede plaatsen behaalde hij in het shirt van zijn land op het WK voor beloften.

History maker @GrmayeBiniam 🇪🇷 is 2021 African Cyclist of the Year 🏆



Congratulations on a wonderful season, and to his teammate @LouisMeintjes who was also nominated 👏



📸 @cyclingmedia_ag

Ook zijn ervaren ploegmaat Louis Meintjes was genomineerd om Afrikaans wielrenner van het jaar te worden, maar de Zuid-Afrikaan moest het dus afleggen tegen Ghirmay. Voor dit jonge wielertalent is het ongetwijfeld ook een motivatie om de volgende jaren nog beter te doen.