Flanders Classics nu al duidelijk voor start van wegseizoen: "Daar hopen we op"

Op 26 februari start het wielerseizoen op de weg met de Omloop Het Nieuwsblad. De dag erna staat Kuurne-Brussel-Kuurne op de agenda.

Nog twee maand en dan wordt het wielerseizoen op de weg afgefloten. Geen gemakkelijke opdracht voor organisator Flanders Classics met alle coronamaatregelen.

“Aangezien er waarschijnlijk tot eind januari onduidelijkheid zal zijn over het al dan niet mogen doorgaan van vipevents bij sportwedstrijden, leek het ons na overleg een verstandige beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen”, zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics aan Sporza.

Of supporters langs het parcours mogelijk zullen zijn is op dit moment nog niet duidelijk. “Daar hopen we natuurlijk op en daar gaan we ook voorzichtig van uit.”