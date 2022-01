Eli Iserbyt pleit voor regeling rondom WK: "1 besmetting kan hele ploeg uitschakelen"

Eind deze maand wordt in Fayetville in de Verenigde Staten het WK veldrijden gereden. Eli Iserbyt is dan een van de favorieten, maar hij ziet nog een 'onzichtbare tegenstander'.

Zo is er de coronasituatie in de USA: "De mensen gaan er daar uiteenlopend mee om. Sommigen doen alsof er totaal niets aan de hand is, anderen meten zich dan weer een volledig beschermingspak aan, stelde ik bij de Wereldbeker-manche in oktober vast. Twee uitersten. Opletten dus", aldus Iserbyt bij Het Laatste Nieuws. 1 besmetting "Ook al ben ik inmiddels ‘geboosterd’ en leid ik de laatste maanden een monnikenbestaan: de vrees voor een besmetting zit er wel in. Daarom ook pleit ik alsnog voor aparte mobilhomes op het WK." Want het zou zomaar kunnen: "Een besmetting kan de hele Belgische ploeg uitschakelen. Stel je maar eens voor dat Pidcock vrij spel krijgt.”