Emiel Verstrynge laat kampioenentrui meteen blinken: "Overwinning op BK heeft me vertrouwensboost gegeven"

De trui van Belgisch kampioen is bij de U23 eer aan gedaan. Net als op het BK was Emiel Verstrynge triomfantelijk in de Wereldbekercross van Flamanville bij de beloften. Natuurlijk geweldig om er in die trui meteen een overwinning bovenop te doen.

"Mijn overwinning op het Belgisch kampioenschap van vorige week heeft me een vertrowensboost gegeven", getuigt Verstrynge na zijn zege in Flamanville. "Bovendien stond bij mijn aankomst in Flamanville een gloednieuwe custom Cube Crossrace in de Belgische kleuren op mij te wachten. Een ongelofelijke verrassing, die mijn motivatie nog een extra dimensie gaf!" NA LEEGLOPER ALSNOG VOORAAN GERAAKT "Toch liep de beginfase van deze slotwedstrijd in de Wereldbeker niet naar wens", gaf Verstrynge ook wel aan. "Ik reed ook een tijdje rond op een leeglopende tube. Uiteindelijk kwam ik er wel door en kon ik bij de drie wedstrijdleiders aansluiten. Ik reageerde op een aanval van Pim Ronhaar en in de voorlaatste ronde reed ik plots alleen aan de leiding. Ik heb niet meer getwijfeld en ben vol naar de finish gereden." Het was dan nog zaak om de inspanning vol te houden tot het einde. "Ik moest tot de finish alles uit de kast halen om de overwinning binnen te slepen, want ondermeer Ryan Kamp kwam me in de laatste ronde nog bedreigen."