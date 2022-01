Wildcards voor Parijs-Roubaix uitgedeeld: Twee Belgische ploegen zijn erbij, ook Noorse debutant in het Franse wielermonument

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft de wildcards uitgedeeld voor het Franse wielermonument. Zo zijn ze verdeeld over twee Belgische ploegen, één Franse ploeg en een Noorse ploeg.

Alle ploegen die deelnemen aan Parijs-Roubaix zijn bekend. Zo mogen er maar liefst 25 ploegen starten in het Franse wielermonument. De 18 WorldTeams zijn daar uiteraard bij en ook Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies zijn er bij omdat ze volgens Sporza de beste ProTeams waren in 2021.

Er waren dus nog vier tickets te verdelen en twee Belgische ploegen hebben goed nieuws gekregen, want Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise zijn van de partij. Daarnaast is er ook een wildcard voor het Franse B&B Hotels en het Noorse Uno-X. De Noorse ploeg maakt haar debuut in Parijs-Roubaix.