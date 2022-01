Michel Wuyts is duidelijk over nieuwe Werelbeker: "Less is more"

In Hoogerheide werd een punt gezet achter de vernieuwde Wereldbeker die uit maar liefst 15 crossen bestond dit jaar.

Van 10 oktober in Waterloo tot en met 23 januari in Hoogerheide stonden er maar liefst 15 crossen voor de Wereldbeker ingepland.

"Ik denk dat 12 Wereldbeker-crossen ruim voldoende is", zegt commentator Michel Wuyts op Sporza. "Bij Flanders Classics en de UCI zeggen ze dat dit nieuwe de maatstaf is. Dat is ook logisch als je de Wereldbeker plant op een totaal van 16, dan heb je sowieso al een nieuwe maatstaf."

"Ik blijf bij mijn beginstelling: ik denk dat 12 manches van de Wereldbeker ruim voldoende is. Op die manier kan je in de agenda een aantal periodes inbouwen die de renners absoluut nodig hebben om te bekomen. Bijvoorbeeld in het begin van de maand december en zeker tussen de nationale kampioenschappen en het WK. Mijn pleidooi: ‘Less is more’.”