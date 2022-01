Toon Aerts: "Al wakker gelegen van wereldtitel" en "Denk dat je je niet kunt voorstellen wat Hermans moet voelen"

Toon Aerts zal zelden zo'n kans krijgen om de wereldtitel te pakken. Hij zal in de VS niet met Hermans een kamer delen, want die mist het WK veldrijden vanwege een positieve coronabesmetting. Aerts leeft hard met hem mee. Voor zichzelf blijft het WK van dit jaar een ontzettend belangrijke afspraak.

Voor hij het vliegtuig op stapte, reageerde Toon Aerts bij VRT op het noodgedwongen forfait van Hermans voor het WK veldrijden. "Het is heel spijtig voor Quinten, met wie ik vaak samen op de kamer lig, dat hij er nu niet bij is. Ik heb hem een paar berichtjes gestuurd, maar ik heb hem nog niet gehoord. Ik denk dat het voor hem geen gemakkelijke dagen zullen worden." Nog maar eens een bewijs dat een besmetting echt iedereen kan overkomen. "We trainen heel hard en dan ben je vaak ook vatbaar voor ziektes", weet Aerts. "Ik denk dat je je niet kunt voorstellen wat Quinten nu als topsporter moet voelen." SLAPEN IN HET VLIEGTUIG Aerts kan dus wel naar de Verenigde Staten en dat gaat gepaard met een slopende reis met twee vluchten en tussendoor een lange wachtperiode. "De beste 'tactiek' is om zo veel mogelijk te slapen in het vliegtuig, hebben we geleerd van de Wereldbekers in Amerika." En misschien ook dromen van de wereldtitel? "Dat kunnen we doen. Ik heb er al wakker van gelegen, maar dromen is eigenlijk beter", lacht Aerts.