'Mathieu van der Poel rijdt wellicht de Giro d'Italia'

Momenteel staat het hoofd van Mathieu van der Poel nog niet op koersen, maar er zou wel een kans bestaan dat hij naar de Giro d'Italia trekt.

Althans dat beweert een journalist van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. De Giro start op 6 mei in Hongarije en eindigt drie weken later in Verona.

Het zou de eerste keer in zijn carrière zijn dat de Nederlander aan de Giro zou deelnemen. Bij de entourage van Van der Poel klinkt het dat het nog voorbarig is om daar nu al over te spreken.

Van der Poel verblijft momenteel in Spanje waar hij hoopt zo snel mogelijk volledig komaf te maken met de lichamelijke problemen. Beetje bij beetje bouwt hij de trainingsarbeid op.

Het lijkt allemaal de goede kant uit te gaan en het ziet er dan ook naar uit dat Van der Poel zeker in het voorjaar nog een koers zou meepakken.