Met Cavendish of Jakobsen naar de Tour? Patrick Lefevere houdt zijn opties open

Cavendish won al twee keer, Jakobsen vier keer. Patrick Lefevere beschikt duidelijk over twee sprinters die kunnen winnen. Cavendish deed dat overigens ook al op WorldTour-niveau. Maar wie van hen beiden speelt Quick-Step later dit jaar uit in de Tour?

Patrick Lefevere geeft bij Het Nieuwsblad aan dat wat dat betreft alles nog open ligt. Nochtans gaf Fabio Jakobsen op de mediadag aan dat hij normaal naar de Tour zou gaan. Lefevere haalt dat ook aan, maar benadrukt dat hij een longlist heeft.

De beste sprinter gaat naar de Tour, is zijn redenering, want die moet het kunnen afmaken tegen alle andere topsprinters in de wereld, die dan ook wellicht hun beste niveau zullen halen. Lefevere wil vooral eerst zien wat er nog allemaal gebeurt in de rest van het seizoen.

CAVENDISH ZEKER NAAR GIRO

De sterke man bij Quick-Step Alpha Vinyl is nog niet vergeten hoe het vorig jaar ging: het plan was de hele tijd om met Bennett naar de Tour te gaan, maar uiteindelijk werd het toch Cav. In elk geval staat Cavendish wel al op de lijst voor deelname aan de Giro.