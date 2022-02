Veel renners zonder wedstrijdkilometers aan start Omloop: "Op stage wedstrijdprikkels zoeken"

Enorm wat renners beginnen komend weekend aan de Omloop Het Nieuwsblad, zonder ook maar een wedstrijdkilometer in de benen.

Victor Campenaerts, Jasper Stuyven en Wout van Aert om er maar enkele te noemen. Heel wat renners zijn zaterdag van de partij in de Omloop zonder al een wedstrijd gekoerst te hebben.

“Al die renners die je opnoemt, zitten op dit moment op hoogte”, zegt Wim Van Hoolst, trainer bij Lotto Soudal, aan Het Nieuwsblad. “Wil zo'n stage effect hebben, dan moet die lang genoeg duren en kort genoeg bij de wedstrijden liggen. De overlap met de typische voorbereidingskoersen is onvermijdelijk.”

Er worden voor uitdagingen gekozen, die een beetje lijken op wedstrijd. “Op een stage zoeken renners op alle mogelijke manieren naar die wedstrijdprikkels. Ze trainen in groep en dagen elkaar uit bij sprintjes of intensieve blokken. Voor Lotto hadden we een mechanieker mee op een elektrische fiets die de renners konden achtervolgen.”