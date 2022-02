Winnares Ronde van Vlaanderen ontvangt dit jaar evenveel prijzengeld als de winnaar

De Ronde van Vlaanderen stelt het prijzengeld gelijk: de winnares en de winnaar worden evenwaardig financieel beloond. Exact hetzelfde bedrag wordt voorzien voor wie de Ronde bij de vrouwen wint als voor wie als eerste over de streep komt bij de mannen.

Dat heeft Flanders Classics aangekondigd. Er wordt zo nog een serieuze kloof gedicht. Vorig jaar werd de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen door Annemiek van Van Vleuten. Zij kreeg voor haar overwinning 1400 euro, terwijl Kasper Asgreen voor zijn zege bij de mannen 20 000 euro ontving.

Dat gat wordt nu figuurlijk dichtgereden, zoals dat ook in de koers al eens gebeurd. Volgens Flanders Classics is het gelijkstellen van het prijzengeld niet eens de belangrijkste evolutie in het vrouwenwielrennen. Wel dat vrouuwenkoersen de nodige aandacht krijgen in de media.

BEST BETALENDE EENDAGSKOERS

Door evenveel prijzengeld te voorzien voor de editie van de Ronde voor vrouwen, is de Ronde van Vlaanderen wel de best betalende eendagskoers in het vrouwenwielrennen.