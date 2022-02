Lotte Kopecky wil schitteren in kampioenentrui en geeft lievelingskoers aan: "Moet machtig gevoel geven"

Het nieuwe seizoen gaat stilaan beginnen en dus is het opnieuw uitkijken naar wat de Belgen zullen doen. Ook in het vrouwenpeloton.

Lotte Kopecky is er alvast klaar voor om - nu Jolien D'Hoore gestopt is - vol het Belgische gewicht in koers te gaan draaien.

"Ik heb wat stress voor de Omloop het Nieuwsblad", aldus Kopecky bij Sporza. "Dat is normaal, want ik zit bij een nieuwe ploeg in een nieuwe omgeving."

Ronde van Vlaanderen in kampioenentrui

"Vroeger was ik de enige kopvrouw en hing alles van mij af, nu zal dat anders zijn. Ik wil graag zelf winnen, maar het wordt geven en nemen."

Kopecky weet alvast welke koers ze héél graag wil winnen: "Als je de Ronde kunt winnen in de Belgische kampioenentrui, dat moet een machtig gevoel geven. Dat is een koers die iedereen wil winnen."