Campenaerts gretig: "Nu al beter dan vorig jaar" en "Schaduwfavoriet"

Victor Campenaerts is stilaan klaar voor 2022 en wil ook in het voorjaar er meteen staan bij Lotto-Soudal. In zijn tweede voorjaar wil hij zich meten.

"Vorig jaar kon ik me al een paar keer tonen in mijn eerste echte voorjaar", aldus Victor Campenaerts in Het Laatste Nieuws. Schaduwfavoriet "In de nazomer had ik mijn beste gevoel sinds de overgang van het tijdrijden naar de echte wegkoers. En ik durf zeggen dat ik nu al beter ben dan toen." En dus wil Campenaerts er nu ook echt staan: "In klassiekers van 200 kilometer moet ik mijn mannetje kunnen staan. Voor de Omloop ben ik misschien een schaduwfavoriet. De wegen blijven onvoorspelbaar."