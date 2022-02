Nog een opgave: ex-winnaar van Omloop moet ook verstek geven vlak voor start

Want Sep Vanmarcke zal ook niet starten. De Belgische renner van Israel Start-Up Nation zit met een verkoudheid en voelt zich geen 100 procent volgens de ploegleiding. "Sep en het medische team hebben beslist dat het beter is om op een spoedig herstel te focussen zodat zijn volgende koersen niet in gevaar komen", klinkt het.

Unfortunately, @SepVanmarcke won’t take the start at @OmloopHNB today due to a common cold.



After developing a sore throat over night and not feeling 100 % this morning, Sep and the IPT medical team have decided it’s better to focus on recovery to not jeopardize future races.