Want Vlaanderen is niet voor iedereen: deze koersen vinden ook nog plaats vandaag

In Vlaanderen en grote delen van de wereld verheugen we ons op de start van het wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad. We kunnen het soms niet vatten, maar sommige renners laten die Vlaamse klassiekers toch liever links liggen.

UAE

De belangrijkste koers die momenteel gereden wordt is de UAE Tour, officieel de seizoensopener van de WorldTour-rittenkoersen. De slotetappe neemt een aanloop van zo'n 125 vlakke kilometers om dan te klimmen.

De finish ligt namelijk op de top van de Jebel Hafeet na 13 km klimmen. Leider Ganna zal vooral rekening moeten houden met Vlasov en Adam Yates die allebei binnen de 20 seconden staan van de Sloveen.

Faun-Ardèche

Het kruin van de wielerwereld dat niet in Gent of in de Emiraten zit momentee, zit hoogstwaarschijnlijk in Frankrijk. Daar staat namelijk de Faun-Ardèche Classic op het programma. Een zeer mooie koers met een bijzonder grillig parcours.

Aan de start staan met Alaphilippe, Roglic, Ulissi, Kelderman, Barguil... enkele zeer mooie namen! Enige minpunt: de finish van de Ardèche Classic wordt op hetzelde moment verwacht als die van de Omloop.

Camino

In Spanje staat de iets minder bekende, doch zeer leuke Gran Camino op het programma. Met renners zoals Valverde, Fuglsang en Carthy zijn er ook wel wat leuke renners aanwezig. De eerste etappe eindigde op een sprint, gewonnen door Magnus Cort. De eerste finish bergop was een prooi voor Michael Woods. Ook vandaag moet er opnieuw geklomen worden en misschien ook wel tijd goed gemaakt met de tijdrit van zondag in het verschiet.

Rwanda

Zo, dat was het dan? Nee, nog niet. Want wielrennen is internationaal en intercontinentaal. In Rwanda wordt op dit moment de Tour of Rwanda gereden. Zwaargewichten zakkken beter niet af naar Rwanda want de klimmen volgen elkaar snel op, zo ook in deze voorlaatste etape met aankomst op de Mont Kigali. Leider Tesfatsion) heeft een handvol seconden voor op renners zoals Madrazo. Ook Pierre Rolland en Jhonatan Restrepo staan aan de start in Rwanda.