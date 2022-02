Nog nooit won iemand de Omloop en Ronde in zelfde jaar, analisten nu érg duidelijk - en wat met Pogacar?

Het openingsweekend zit erop, tijd voor de eerste conclusies en stellingen. Met de analisten, uiteraard.

Nog nooit won een renner in hetzelfde jaar de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde Van Vlaanderen. Komt daar dit jaar verandering in met Wout van Aert?

"Als alles blijft zoals het nu is, dan denk ik van wel", aldus Karl Vannieuwkerke in Sportweekend. "De volgende maand moet dan wel vlekkeloos verlopen."

Pogacar?

"Ik wil tegenstribbelen, maar moet mee in die stelling", pikte José De Cauwer in. "Het feit dat Van der Poel er niet bij is verandert het verhaal een beetje, hij heeft een sterke ploeg en is de snelste man."

En wat dan met Pogacar? Die rijdt ook de Ronde van Vlaanderen: "Het kan een verrassing zijn, maar hij staat niet naast van Aert in dat soort wedstrijden. Het is ook niet zo dat van Aert Pogacar kan volgen op de steilste cols in een grote ronde."