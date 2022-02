Waar in hemelsnaam zat Quick-Step? Lefevere: "Zag de bui snel hangen, ik ga de jongens nu niet afbreken"

Bij Quick-Step hebben ze er een hele atypische Omloop opzitten. De ploeg van Patrick Lefevere, al zo dikwijls geroemd voor dat sterke collectief, geraakte nooit echt vooraan. Met geen enkele van zijn vier kopmannen. Reden tot bezorgdheid?

"Wij hebben geen team dat kan knokken vanuit de verdediging", analyseert Patrick Lefevere bij Sporza. "We moeten anticiperen en dat hebben wij niet gedaan of niet kunnen doen. Ik zag de bui al snel hangen toen Yves Lampaert op kop van de groep moest gaan sleuren. Het werd toen al duidelijk dat het niet veel soeps zou worden."

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN

Lefevere houdt wel rekening met verzachtende omstandigheden. "Ik ga de jongens nu niet afbreken. Tim Declercq zijn we spijtig genoeg kwijt voor een hele tijd. Kasper Asgreen reed twee keer lek op een heel ambetant moment. Bovendien heeft die een trainingsachterstand opgelopen na zijn coronabesmetting. Hij is dus nog niet top."

Ook de anderen konden zich niet in de kijker rijden op een manier die een resultaat opleverde. "Josef Černý en Iljo Keisse hebben een hele tijd op kop gereden. Zo hou je niet veel mannetjes meer over voor de finale. Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar hebben we nooit echt nadrukkelijk in de finale in beeld gezien."