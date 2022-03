Einde verhaal voor Ninove in Omloop? Burgemeester vreest, mythische vervanger op komst: "Qua uitstraling op één"

Wout van Aert schitterde zaterdag na de Omloop Het Nieuwsblad in Ninove. Is hij meteen ook de laatste die daar zal schitteren? Er is verandering op til.

"Er werd aan burgemeester Tania De Jonge gevraagd hoe het zat met het contract in Ninove. 'Ik vrees ervoor', was haar antwoord", aldus Michel Wuyts in Wuyts & Boonen. Geraardsbergen "Het gaat over geld natuurlijk. Geraardsbergen is bijzonder tuk op de aankomstplaats van een klassieker, dus zij zullen er vol voor gaan. En qua uitstraling staat een aankomst op de Vesten wat mij betreft op 1." "Als ze er geen kopie van maken van de rit van de Eneco Tour, dan kan het heel mooi zijn", pikte Tom Boonen in.