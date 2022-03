Nog een streep door grote naam: de tweede uit editie van 2018 mist de Strade Bianche van dit jaar

Een dag voor de Strade Bianche regent het afzeggingen van best grote namen. De tweede uit 2018 kan dit jaar niet deelnemen aan de Strade Bianche. Romain Bardet komt niet aan de start, terwijl dat door zijn ploeg wel voorzien was.

DSM had Romain Bardet aanvankelijk wel geselecteerd voor de Strade Bianche. Weinig verrassend, want Bardet is daar één van de prominente figuren en werd dus al een keertje tweede in de Strade Bianche, in 2018. Dat was de editie die gewonnen werd door Tiesj Benoot.

Ook vorig jaar deed Bardet mee aan de Strade: de Fransman kwam toen als twintigste over de streep in Siena. Dit jaar komt het dus niet tot een deelname. Bardet is ziek geworden en ontbreekt hierdoor in de opstelling van DSM. De Duitser Nikias Arndt vervangt hem.

Line-up change for #StradeBianche 🔁@NikiasArndt will replace @romainbardet on the start list for us due to sickness. Send Romain some get well wishes with a 💪🏻 — Team DSM (@TeamDSM) March 4, 2022

Eerder op de dag waren er al twee opvallende afzeggingen. Tom Pidcock - eveneens wegen ziekte - en Tom Pidcock moeten evenzeer passen voor de Strade Bianche in 2022.