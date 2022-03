🎥 Pogačar schrijft geschiedenis met weergaloze solo in Strade Bianche: "Het moet eens de eerste keer zijn, hé"

"Dit is een geweldige overwinning. Het is ongelooflijk. Ik ging vroeg aan. Normaal wordt de koers daar opengebroken. Ik probeerde een zo goed mogelijke inspanning te leveren op de Sante Marie. Niemand volgde mij, dus ik moest mij helemaal toewijden aan mijn aanval", legde Pogačar uit hoe het kwam dat hij al zo vroeg alleen zat.

Het duurde lang eer de Sloveen zegezeker was. "Ik wist pas vijf kilometer voor de finiish dat ik het ging halen. Zelfs op het laatste steile stuk keek ik achterom om te zien of er niemand nog op komst was. Mijn energietank geraakte steeds meer leeg. Ik ben er in geslaagd om te overleven."

🗣️ @TamauPogi: "Ho voluto accelerare sul tratto di sterrato di Monte Sante Marie e mi sono ritrovato solo in testa"



🗣️ @TamauPogi: "I tried to do my best effort on Monte Sante Marie and I found myself alone at the front of the race"