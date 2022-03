Ganna ongenaakbaar in openingstijdrit Tirreno, Evenepoel knap tweede

Wereldkampioen tijdrijden FIlippo Ganna heeft de eerste etappe van de TIrreno-Adriatico gewonnen. De Italiaanse hardrijder was 11 seconden sneller dan Remco Evenepoel en 17 dan titelverdediger Tadej Pogacar.

De eerste dag van de Tirreno-Adriatico was meteen een belangrijke dag voor het klassement. Met een tijdrit van 14 kilometer moesten de klassementsmannen meteen aan de bak om tijd te winnen of net niet te verliezen.

Dowsett en Asgreen hadden lang de snelste tijd maar toen moesten met Ganna, Evenepoel en Pogacar de echte kannonnen nog komen. De wereldkampioen kwam als eerste aan bod en reed de tijd van Asgreen aan flarden: Ganna was 25 seconden sneller dan Asgreen.

De volgende die over de meet moest komen was Remco Evenepoel. De 'Aero Bullet' was sneller dan zijn ploegmaat Asgreen maar moest toch 11 seconden prijsgeven op Ganna.

Als laatste rolde Tadej Pogacar van het startpodium, de titelverdediger in de Tirreno en na zijn demonstratie in de Strade Bianche afgelopen zaterdag opnieuw torenhoog favoriet..

Voor de tijdrit kwam de Sloveen toch tekort om de dagzege te grijpen. Pogacar eindigde op 17 seconden van Ganna en eindigde zo op de derde plaats.